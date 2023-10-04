Reyting sonuçlarında heyecanlı bekleyiş! 3 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
3 Ekim reyting sonuçları merak içerisinde bekleniyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün ekrana gelen Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte 3 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama...
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Reyting sonuçları 3 Ekim Salı günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
3 Ekim reytğing sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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3 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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3 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
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