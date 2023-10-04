Reyting sonuçları 3 Ekim Salı günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

3 Ekim reytğing sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.