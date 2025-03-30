Reyting sonuçları açıklandı! 29 Mart dünün reyting sonuçları ile birinci kim, hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları merak ediliyor. 29 Mart Cumartesi akşamı TRT1'de Gönül Dağı, NOW TV'de Hudutsuz Sevda, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Can Borcu dizileri izleyicisiyle buluşurken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de O Ses Türkiye eğlence programları ekrana geldi. Peki en çok hangi yapım izlendi, reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması