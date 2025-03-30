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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 29 Mart dünün reyting sonuçları ile birinci kim, hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 29 Mart dünün reyting sonuçları ile birinci kim, hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları ile günün birinci gelen yapımı belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belirleniyor. Total, AB, ABC1 gruplar arasında birinci olan yapım en çok izlenen yapım olarak açıklanıyor. Peki Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 29 Mart 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 08:44 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:10
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          Reyting sonuçları merak ediliyor. 29 Mart Cumartesi akşamı TRT1'de Gönül Dağı, NOW TV'de Hudutsuz Sevda, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Can Borcu dizileri izleyicisiyle buluşurken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de O Ses Türkiye eğlence programları ekrana geldi. Peki en çok hangi yapım izlendi, reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Televizyon ekranlarında 29 Mart’ta yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Tüm kategorilerde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yapımlar arasındaki rekabette TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı liderliği kimseye bırakmadı.

          Now TV’de yayınlanan Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu ise haber kategorisinde önemli bir başarı yakalayarak listede üst sıralarda yer aldı.

          GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

          22 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          Can Borcu - ATV

          Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          ATV Ana Haber - ATV

          Piyasa - Kanal D

          Can Borcu (Özet) - ATV

          Güldür Güldür Show - SHOW TV

          Güldür Güldür Show (Özet) - SHOW TV

          Ana Haber - TRT 1

        • 3

          22 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          Güldür Güldür Show - SHOW TV

          Can Borcu - ATV

          Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          O Ses Türkiye - TV8

          Güldür Güldür Show (Özet) - SHOW TV

          Ramazan Sevinci - TRT 1

          Ana Haber - TRT 1

          ATV Ana Haber - ATV

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