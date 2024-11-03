Reyting sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Dün akşam Gönül Dağı, Yalan dizisinin yeni bölümleri ekrana geldi. Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?