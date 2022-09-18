17 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Gönül Dağı - MasterChef - Kardeşlerim gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.