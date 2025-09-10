Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam Show TV'de Bahar ve Star TV'de Kral Kaybederse dizileri yeni sezonu açtı. ATV'de Gözleri Karadeniz dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, TRT 1'de Terminatör: Kara Kader, Now TV'de Başka Bir Sen filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 9 Eylül 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
9 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
9 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
9 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
