        Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri KaraDeniz… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 9 Eylül 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Show TV'de Bahar ve Star TV'de Kral Kaybederse dizileri yeni sezonu açtı. ATV'de Gözleri Karadeniz dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, TRT 1'de Terminatör: Kara Kader, Now TV'de Başka Bir Sen filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 9 Eylül 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 10.09.2025 - 07:40
        • 1

          Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Eylül Salı akşamı Show TV’de Bahar ve Star TV’de Kral Kaybederse dizileri yeni sezonu açarken; ATV’de Gözleri Karadeniz dizisi ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D’de Mandıra Filozofu İstanbul, TRT 1’de Terminatör: Kara Kader, Now TV’de Başka Bir Sen filmleri yayınlandı. Peki, 9 Eylül 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          9 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          9 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          9 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          9 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        Yazı Boyutu
