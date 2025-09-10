Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Eylül Salı akşamı Show TV’de Bahar ve Star TV’de Kral Kaybederse dizileri yeni sezonu açarken; ATV’de Gözleri Karadeniz dizisi ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D’de Mandıra Filozofu İstanbul, TRT 1’de Terminatör: Kara Kader, Now TV’de Başka Bir Sen filmleri yayınlandı. Peki, 9 Eylül 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…