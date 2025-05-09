Reyting sonuçları 8 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi belli oldu
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 8 Mayıs Perşembe akşamı Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TRT 1'de Manchester United-Athletic Bilbao maçı, TV8'de Survivor yayınlandı. ATV'de 3391 Kilometre ve Star TV'de Aile Şerefi filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 8 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Manchester United-Athletic Bilbao maçı, Survivor, 3391 Kilometre ve Aile Şerefi yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 8 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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8 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
8 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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8 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
İnci Taneleri - KANAL D
Survivor - TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Manchester United - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması - TRT 1
Hudutsuz Sevda - NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
İnci Taneleri (Özet) - KANAL D
Esra Erol'da - ATV
Siyah Kalp - SHOW TV
Kalender Pide Özel Kesit (Türk Sineması) - NOW
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8 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Hudutsuz Sevda - NOW
Esra Erol'da - ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
İnci Taneleri - KANAL D
Survivor - TV8
ATV Ana Haber - ATV
Siyah Kalp - SHOW TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
Kalender Pide Özel Kesit (Türk Sineması) - NOW
Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW
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