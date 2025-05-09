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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Mayıs 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Manchester United-Athletic Bilbao maçı... İşte AB ve Total'de dünün reyting birincisi

        Reyting sonuçları 8 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 8 Mayıs Perşembe akşamı Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TRT 1'de Manchester United-Athletic Bilbao maçı, TV8'de Survivor yayınlandı. ATV'de 3391 Kilometre ve Star TV'de Aile Şerefi filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 08:17 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:26
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          Reyting sonuçları 8 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Manchester United-Athletic Bilbao maçı, Survivor, 3391 Kilometre ve Aile Şerefi yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 8 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        • 2

          8 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          8 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          8 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          İnci Taneleri - KANAL D

          Survivor - TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Manchester United - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması - TRT 1

          Hudutsuz Sevda - NOW

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          İnci Taneleri (Özet) - KANAL D

          Esra Erol'da - ATV

          Siyah Kalp - SHOW TV

          Kalender Pide Özel Kesit (Türk Sineması) - NOW

        • 4

          8 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Hudutsuz Sevda - NOW

          Esra Erol'da - ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          İnci Taneleri - KANAL D

          Survivor - TV8

          ATV Ana Haber - ATV

          Siyah Kalp - SHOW TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          Kalender Pide Özel Kesit (Türk Sineması) - NOW

          Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW

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