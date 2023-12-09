Reyting sonuçları açıklanıyor! 8 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 7 Aralık Cuma ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 8 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları...
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Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Atv'de Ateş Kuşları, Star Tv'de Yalı Çapkını yer alırken, Tv8 ekranlarında Masterchef Türkiye All Star yapımları 8 Aralık Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 8 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total ve AB dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 – Yalı Çapkını
2 – Kızılcık Şerbeti
3 – Esra Erol'da
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 – Kızılcık Şerbeti
2 – Yalı Çapkını
3 – Kızılcık Şerbeti (ÖZET)
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