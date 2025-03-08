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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Mart 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul… AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 7 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 7 Mart Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Yalı Çapkını, ATV'de Zembilli, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV'de Umudumuz Şaban filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? 7 Mart 2025 AB ve Total sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 08:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 08:16
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Mart Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Zembilli ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Umudumuz Şaban filmi filmseverlerle buluştu. Peki, 7 Mart 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          7 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 7 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          7 MART 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          7 MART 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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