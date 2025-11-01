Reyting sonuçları 31 Ekim 2025: İşte Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Kibar Feyzo filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 31 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
31 Ekim Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, ATV’de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV’de Ben Onun Annesiyim dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de ise Kibar Feyzo filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…
31 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
31 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total grubunda “Taşacak Bu Deniz” zirvede yer aldı. “Arka Sokaklar” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti” ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da “Taşacak Bu Deniz” birinci sırada yer aldı. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sırada, “Taşacak Bu Deniz” özet bölümü ise 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde “Taşacak Bu Deniz” birinci oldu. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sıraya yerleşirken, “Taşacak Bu Deniz (Özet)” üçüncü oldu.
İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması;
31 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
ATV Ana Haber – ATV
Ben Onun Annesiyim – NOW
31 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Ben Onun Annesiyim – NOW
31 EKİM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
