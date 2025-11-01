31 Ekim Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, ATV’de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV’de Ben Onun Annesiyim dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de ise Kibar Feyzo filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…