        REYTİNG SONUÇLARI 31 EKİM 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz... Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 31 Ekim 2025: İşte Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Kibar Feyzo filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 31 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:10
        • 1

          31 Ekim Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, ATV’de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV’de Ben Onun Annesiyim dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de ise Kibar Feyzo filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          31 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          31 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda “Taşacak Bu Deniz” zirvede yer aldı. “Arka Sokaklar” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti” ise üçüncü sırada yer aldı.

          AB grubunda da “Taşacak Bu Deniz” birinci sırada yer aldı. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sırada, “Taşacak Bu Deniz” özet bölümü ise 3. sıraya yerleşti.

          ABC kategorisinde “Taşacak Bu Deniz” birinci oldu. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sıraya yerleşirken, “Taşacak Bu Deniz (Özet)” üçüncü oldu.

          İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması;

        • 3

          31 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Taşacak Bu Deniz – TRT 1

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

          ATV Ana Haber – ATV

          Ben Onun Annesiyim – NOW

        • 4

          31 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Taşacak Bu Deniz – TRT 1

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

          Esra Erol’da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          Ben Onun Annesiyim – NOW

        • 5

          31 EKİM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Taşacak Bu Deniz – TRT 1

          Arka Sokaklar – Kanal D

          Kızılcık Şerbeti – Show TV

          Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 6
        Habertürk Anasayfa