Reyting sonuçları 31 Ekim 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralama birincisi kim oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Now TV'de Hudutsuz Sevda, Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 31 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…
31 Ekim Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, TRT 1’de Hız Tuzağı, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, ATV’de Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Hudutsuz Sevda yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Ekim 2024 Cuma reyting sonuçları sıralaması…
31 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
31 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.
31 EKİM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
31 EKİM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI