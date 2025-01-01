Reyting sonuçları açıklanıyor! 31 Aralık AB ve Total reyting sonuçları ile yılbaşı gecesinin birincisi kim oldu?
Yılbaşı gecesi özel programları, ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. 31 Aralık Salı akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Neşeli Hayat, Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yayınlandı. TV8'de O Ses Türkiye, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT 1'de Lingo Türkiye yapımları izleyicilerle buluştu. Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 31 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…
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Reyting sonuçları 31 Aralık Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Neşeli Hayat filmi, Güldür Güldür Show programı ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Diğer kanallarda ise yılbaşı gecesi özel programları yayınlandı. O Ses Türkiye, Şarkılar Bizi Söyler, Kim Milyoner Olmak İster, Lingo Türkiye yapımlarının reytinglerdeki sıralaması merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 31 Aralık 2024 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
31 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
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31 ARALIK 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
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31 ARALIK 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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