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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 3 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 3 Ağustos dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları için dizi severlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Reyting sonuçları sıralaması, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde açıklandı. 3 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen; Kendi Düşen Ağlamaz, Ya çok Seversen dizileri seyirci karşısına çıktı. İşte 3 Ağustos dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 10:35
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirlendi. 3 Ağustos Perşembe akşamı Kendi Düşen Ağlamaz, Ya çok Seversen dizileri yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. Televizyon izleyicileri de dünün reyting sonuçlarını sorgulama başladı. İşte 3 Ağustos Perşembe dünün reyting sonuçları sıralaması...

        • 2

          3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          3 Ağustos Perşembe dünün reyting sonuçları açıklandı. Total 1.sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada Kendi Düşen Ağlamaz ve 3. sırada FOX Ana Haber yer aldı.

        • 3

          AB REYTİNG SIRALAMASI BELLİ OLDU!

          AB reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye All Star 1. sırada, Adana Demirspor - CFR Clujj UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması 2. sırada ve FOX Ana Haber ise 3. sırada yer aldı.

        • 4

          27 TEMMUZ GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          1 KENDI DUSEN AGLAMAZ

          2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          3 YA COK SEVERSEN

          4 FOX ANA HABER

          5 KANAL D ANA HABER

          6 SHOW ANA HABER

          7 KENDI DUSEN AGLAMAZ (OZET)

          8 SICAK GELISME

          9 SAHTE BALAYI (T.S)

          10 KIM MILYONER OLMAK ISTER

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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