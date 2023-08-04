Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirlendi. 3 Ağustos Perşembe akşamı Kendi Düşen Ağlamaz, Ya çok Seversen dizileri yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. Televizyon izleyicileri de dünün reyting sonuçlarını sorgulama başladı. İşte 3 Ağustos Perşembe dünün reyting sonuçları sıralaması...