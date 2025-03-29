Reyting sonuçları 28 Mart 2025: Total, AB sıralaması ile Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Zembilli, Yalı Çapkını kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile ekrana gelen yapımlar arasındaki birinci belli oluyor. Her gün bir önceki günün total, ab, abc1 sıralaması duyuruluyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, ATV'de Zembilli, Star TV'de Yalı Çapkını yeni bölümleriyle yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu dakikalar yaşanırken Zembilli'de Adem ve Fidan düğün telaşı içindeydi. Geçen haftanın birincisi Kızılcık Şerbeti olmuştu. Peki 28 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? AB sıralaması ile Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Zembilli, Yalı Çapkını kim birinci oldu?
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Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. Geçtiğimiz hafta Total’de Kızılcık Şerbeti birinciydi. Peki 28 Mart 2025 Cuma Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Zembilli, Yalı Çapkını reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimize eklenecek.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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AB REYTİNG SIRALAMASI
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