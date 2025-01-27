Reyting sonuçları 26 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 26 Aralık Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Kelebeğin Rüyası, Kanal D'de Pi'nin Yaşamı filmleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 26 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…
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Reyting sonuçları 26 Ocak Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor, Kelebeğin Rüyası, Pi'nin Yaşamı yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. İşte, 26 Ocak 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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26 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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26 OCAK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Teşkilat TRT 1
2 Deha SHOW TV
3 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW
4 Teşkilat (Özet) TRT 1
5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
6 Kim Milyoner Olmak İster ATV
7 Show Ana Haber SHOW TV
8 Survivor TV8
9 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW
10 Sıcak Gelişme KANAL D
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26 OCAK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Teşkilat TRT 1
2 Survivor TV8
3 Deha SHOW TV
4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW
6 TESKILAT (OZET) TRT 1
7 Kanal D Ana Haber KANAL D
8 Show Ana Haber SHOW TV
9 Miraç Kandili Dua KANAL 7
10 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Miraç Gecesi Özel KANAL D
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