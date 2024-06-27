Dünün reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Dün akşam kuşağında yayınlanan maçlar, yarışma programları, filmler ve diziler reyting sıralamasında üst sıralarda yer alabilmek için rekabet etti. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...