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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Haziran 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reytinglerde zirve yarışı! 26 Haziran 2024 AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları, 26 Haziran Çarşamba günü yayınlanan yapımların izlenme oranını belirliyor. Dizi ve programların sezon finali vermesiyle birlikte kanallarda film ve eski diziler yayınlanmaya başladı. Bunun yanı sıra EURO 2024'ün başlamasıyla heyecanlı maçlar ekranlara geliyor. İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 08:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:45
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Dün akşam kuşağında yayınlanan maçlar, yarışma programları, filmler ve diziler reyting sıralamasında üst sıralarda yer alabilmek için rekabet etti. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          26 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 26 Haziran Çarşamba gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          26 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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