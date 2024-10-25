Reyting sonuçları 24 Ekim 2024: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
Dünün reyting sonuçları ile 24 Ekim Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Siyah Kalp, Bir Gece Masalı, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Celje-Başakşehir maçı ve UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Acı Tatlı Ekşi, MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 24 Ekim 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…
- 1
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 24 Ekim Perşembe akşamı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Siyah Kalp, Bir Gece Masalı, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Konferans Ligi Celje-Başakşehir maçı ve UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United maçı yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 24 Ekim 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
- 2
24 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
- 3
24 EKİM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
-
- 4
24 EKİM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- 5