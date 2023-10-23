Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve MasterChef Türkiye yapımları 22 Ekim Pazar akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 22 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...