Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 22 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 22 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları...
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Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve MasterChef Türkiye yapımları 22 Ekim Pazar akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 22 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total ve AB dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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15 EKİM GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Türkiye Letonya EURO 2024 GRUP ELEMELERİ KARŞILAŞMASI”, 2. sırada Kanal D'de yayınlanan “Yargı”, 3.sırada “Kirli Sepeti" yer aldı. AB'de ise 1.sırada yine milli maç, 2.sırada “Yargı” ve 3.sırada “Masterchef" yer aldı.
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