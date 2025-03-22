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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Mart 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 21 Mart 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonucuna göre en çok izlenen yapım belli oluyor. Dün akşam kanallarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümü ve Survivor yarışması yayınlandı. Her gün bir önceki günün total,ab birincisi duyuruluyor. Bu noktada izledikleri yapımın izlenme oranını merak edenler 21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dünün reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını AB ve Total sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 07:53 Güncelleme: 22.03.2025 - 07:53
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        • 1

          Televizyon ekranlarında dün akşam pek çok yapım yayınlandı. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yayınlandı. Peki, 21 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        • 2

          21 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          21 Mart 2025 reyting sonuçları saat 11.00-12.00 civarında açıklanacak.

        • 3

          DÜN AKŞAM HANGİ YAPIMLAR YAYINLANDI?

          KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar

          STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını

          SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti

          TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025

          TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul

          ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli

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