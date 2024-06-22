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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 21 Haziran 2024: Cuma günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu MasterChef, Arka Sokaklar, UEFA Euro 2024

        21 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Dün yine televizyonda birçok yapım ekrandaydı; film, dizi, yarışma programı ve maç. MasterChef Türkiye ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ve birçok filö yayınlandı; EURO 2024'de ise Polonya-Avusturya ile Hollanda-Fransa karşı karşıya geldi. İşte, 21 Haziran Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 08:44 Güncelleme: 22.06.2024 - 08:44
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        • 1

          Dün ekranda Çırak, MasterChef Türkiye, Öldür Beni Sevgilim, Arka Sokaklar ve Vahşetin Çağrısı gibi yabancı film ve diziler vardı. Ayrıca MasterChef Türkiye'nin de yeni bölümü yayınlandı. UEFA EURO 2024'de ise Polonya-Avusturya ile Hollanda-Fransa karşı karşıya geldi. İşte, 21 Haziran 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          21 HAZİRAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          21 HAZİRAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

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