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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 17 EYLÜL 2024 SALI: AB ve Total sıralaması belli oldu! Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 17 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 17 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Young Boys-Aston Villa ve Bayern Münih-Dynamo Zagreb ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Bir Gece Masalı, Taşıyıcı 3, Düğün Dernek, Bahar (özel bölüm), Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:09
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Eylül Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Young Boys-Aston Villa ve Bayern Münih-Dynamo Zagreb, Bir Gece Masalı, Taşıyıcı 3, Düğün Dernek, Bahar (özel bölüm), Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Eylül 2024 Salı Reyting birincisi…

        • 2

          17 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          17 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          17 EYLÜL 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bir Gece Masalı ATV

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Bayern Münih-Dinamo Zagreb UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

          7 Esra Erol'da ATV

          8 MasterChef Türkiye Özet TV8

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 4

          17 EYLÜL 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bir Gece Masalı ATV

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Esra Erol'da ATV

          7 Atv Ana Haber ATV

          8 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Atv Gün Ortası ATV

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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