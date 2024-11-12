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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Kasım 2024: Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 11 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları ile 11 Kasım Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Kalpazan, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Now TV'de Kızıl Goncalar, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Köyden İndim Şehire, ATV'de Dilberay filmleri yayınlandı. Kanal D'de ise yeni dizi Uzak Şehir ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:21
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 11 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan Kalpazan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Kasım 2024 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          11 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          11 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          11 KASIM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kızıl Goncalar NOW

          2 Uzak Şehir KANAL D

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 MasterChef Türkiye TV8

          7 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          8 Atv Ana Haber ATV

          9 Kalpazan SHOW TV

          10 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

        • 4

          11 KASIM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kızıl Goncalar NOW

          2 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          3 MasterChef Türkiye TV8

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

          6 Kalpazan SHOW TV

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Uzak Şehir KANAL D

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Show Ana Haber SHOW TV

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