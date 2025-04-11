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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Nisan 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Başka Bir Gün… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 10 Nisan 2025: AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları 10 Nisan Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Başka Bir Gün, Hababam Sınıfı Güle Güle ve Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı ve UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Peki, 10 Nisan 2025 Perşembe reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 07:48 Güncelleme: 11.04.2025 - 08:25
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        • 1

          Reyting sonuçları 10 Nisan 2025 Perşembe listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Nisan Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Başka Bir Gün, Hababam Sınıfı Güle Güle ve Survivor ekranlara geldi. TRT 1’de ise Legia Varşova-Chelsea maçı ve Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          10 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

          10 Nisan 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          10 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          10 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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