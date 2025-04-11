Reyting sonuçları 10 Nisan 2025 Perşembe listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Nisan Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Başka Bir Gün, Hababam Sınıfı Güle Güle ve Survivor ekranlara geldi. TRT 1’de ise Legia Varşova-Chelsea maçı ve Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…