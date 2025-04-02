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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

        Reyting sonuçları 1 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 1 Nisan Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Bayram tatili nedeniyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler / Volkan Konak Özel, TRT 1'de Lingo Türkiye yayınlandı. ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Kral Kaybederse tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Show TV'de Eltilerin Savaşı, Now TV'de Bayramlık filmleri filmseverlerle buluşurken TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 08:05 Güncelleme: 02.04.2025 - 08:05
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        • 1

          Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çekimlere ara verildi. Bu sebeple dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 1 Nisan Salı akşamı Şarkılar Bizi Söyler / Volkan Konak Özel ve Lingo Türkiye yayınlandı. Kral Kaybederse ve Bir Gece Masalı dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Eltilerin Savaşı ve Bayramlık filmi ile Survivor programı izleyici karşısına çıktı. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 1 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          1 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          1 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        • 3

          1 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          1 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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