Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çekimlere ara verildi. Bu sebeple dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 1 Nisan Salı akşamı Şarkılar Bizi Söyler / Volkan Konak Özel ve Lingo Türkiye yayınlandı. Kral Kaybederse ve Bir Gece Masalı dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Eltilerin Savaşı ve Bayramlık filmi ile Survivor programı izleyici karşısına çıktı. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 1 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...