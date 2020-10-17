Reuters: Türkiye BAE adına casusluk yapan bir ajanı tutukladı

Reuters haber ajansının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yapan bir ajanı yakaladığı ifade edildi.

Reuters'ın aktardığı haberde, Türk istihbarat yetkililerinin Birleşik Arap Emirlikleri adına yabancı Arap uyrukluları casusluk yaptığından şüphelenilen bir kişiyi tutukladığını öne sürüldü

Yakalanan casusun, bir başka ülke pasaportuyla Türkiye'ye girdiğinin tespit edildiği ve şahısta BAE ile ilişkisini kanıtlayan belgelerin elde edildiği iddia edildi.