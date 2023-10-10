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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı - Güncel haberler

        "Rezervasyon" şebekesine operasyon: 11 gözaltı

        Sahtekarların bitmek bilmeyen dolandırıcılık yöntemleri bir kez daha hayrete düşürdü. Dolandırıcılar bu defa da restoranların internet sitelerini kopyalayıp rezervasyon vurgunu yaptı. Çok sayıda mağdurun şikayetinin ardından 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:12
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        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
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        İstanbul merkezli 9 ilde, restoran ve eğlence mekanlarının sitelerini kopyalayarak rezervasyon yaptırmak isteyenleri dolandırdığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı restoran ve eğlence mekanlarına internet üzerinden rezervasyon yaptıran kişilerin ödeme yaptıkları halde mekanlara gittiklerinde rezervasyonlarının yapılmadığı şikayeti üzerine harekete geçti.

        Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, mağdurların rezervasyon yaptıkları siteleri kontrol ettiğinde bu sitelerin sahte olduğunu belirledi.

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        Ekipler bunun üzerine söz konusu siteleri yapan ve kullanan kişilerin tespiti için çalışmalarına başladı.

        Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale'de şüphelilere ait adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

        Şüphelilerden birinin cezaevinde birinin ise askerde olduğu belirlenirken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 23 bin 125 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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