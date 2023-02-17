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Haberler Kültür-Sanat

Ressam ve akademisyen Turan Erol hayatını kaybetti

Devlet sanatçısı, ressam ve akademisyen Turan Erol, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Eşi Türken Erol'un da Turan Erol'dan birkaç saat önce hastanede yaşama veda ettiği öğrenildi

Giriş: 17.02.2023 - 01:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ressam ve akademisyen Turan Erol hayatını kaybetti
Ressam Turan Erol hayatını kaybetti
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AA

Devlet sanatçısı, ressam ve akademisyen Turan Erol, 96 yaşında hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Erol'un vefatını sosyal medya hesabında duyuran ressam Fikret Otyam'ın kızı, küratör Döne Turna Otyam, "Güle güle baba dostu. Turan Erol, Türken Erol birkaç saat arayla melek oldular. Hiç ayrılmamak..." paylaşımını yaptı.

EŞİYLE AYNI GÜN VEFAT ETTİ

Turan Erol'un eşi Türken Erol da eşinden birkaç saat önce, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Sanatçı Erol'un vefatına ilişkin sosyal medyadaki hesabında paylaşımda bulunan yazar Şükrü Küçükşahin de şu ifadelere yer verdi:

"Sanatımız için acı bir gün. Ustalar ustası, hocaların hocası, Türkiye'nin sanat abidesi, Turan Erol hocamızı bir saat önce kaybettik. Eşi Türken Erol'u ise sabah saatlerinde... Birbirini seven iki insan, saygın bir yaşamın ardından aynı gün bu dünyaya veda ettiler. Sevgili Elif Erol başta olmak üzere, tüm aile fertlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum."

TURAN EROL KİMDİR?

Muğla'nın Milas ilçesinde 1927'de doğan Turan Erol, 1951'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü'nde Bedri Rahmi Atölyesi'nden mezun oldu.

Sanatçı, 1963-1964'te 4489 sayılı yasa ve Fransız Hükümeti bursuyla Paris'te çalışmalarda bulundu, 1963-1973'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde, 1965-1987'de ise Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda öğretim üyeliği yaptı.

Kültür Bakanlığı Plastik Sanatlar Kurul Başkanlığı görevini 1978-1979'da üstlenen Erol, 1983-1987'de Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Usta sanatçı, 1987'de profesör olarak geçtiği Hacettepe Üniversitesinden 1990'da kendi isteğiyle emekli oldu.

Turan Erol, çok sayıda kişisel sergi açıp, karma sergilere katıldı.

Devlet Sanatçısı unvanını 1991'de alan sanatçı, Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü, Hacettepe Üniversitesi 50. Yıl Hizmet Ödülü, Mimar Sinan Üniversitesi 50. Yıl Hizmet Ödülü, Gazi Üniversitesi Hizmet Ödülü, ODTÜ Senatosu Onur Ödülü'nün de sahibiydi.

Erol, sanatçı kişiliğinin yanı sıra yazar ve eleştirmen yönüyle de sanata dair görüşlerini aktarırken, çok sayıda makale, günlük yazı, sergi değerlendirmelerine imza attı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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