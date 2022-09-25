Ressam Komet hayatını kaybetti

İlk sergisini devlet bursuyla gittiği Fransa'nın Rouen kentinde açan 'Komet' adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, kanser nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.
Komet'in vefat haberini Alef Yayınevi, Twitter hesabından "Hoşça kal Komet" mesajıyla duyurdu.
Coşkun, Mehmet Güleryüz'ün 'Güldüğüme Bakma' adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı.
"KOMET" GÜRKAN COŞKUN HAKKINDA?
1941 yılında Çorum'da doğan sanatçı, Çorum Lisesi'nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü. Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıttı. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.
İLK SERGİSİNİ ROUEN KENTİNDE AÇTI
1971'de devlet bursuyla Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. İlk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen kentinde açtı. 1974'ten itibaren de Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine düzenli olarak katıldı. Paris'te bulunduğu sırada Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri'ni inceleyen sanatçı, bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler vermeye başladı.
BİRÇOK ULUSLARARASI SERGİYE KATILDI
Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı. Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.
Fotoğraflar: Instagram.
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