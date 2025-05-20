Resmi Gazete kararları: 20 Mayıs Resmi Gazete'de bugün neler var?
"20 Mayıs Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu gündeme geldi. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ile yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Farklı konularda yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. İşte 20 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...
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20 Mayıs 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Peki, 20 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte ayrıntılar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİK
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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