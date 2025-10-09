9 Ekim Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 9 Ekim tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 9 Ekim 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.
9 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1472 İsrail’in Gazze’ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılarına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer İhracat ve Nükleer İthalat Kontrolü Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
