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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 26 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 26 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını doğrudan etkileyen yönetmelik değişiklikleri de resmi olarak yürürlüğe girdi. Kamu kurumları ve kişiler için önemli bilgiler içeren bu kararlar, günlük yaşamdan iş dünyasına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterecek. İşte 26 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 01:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:13
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        • 1

          Resmi Gazete’nin 26 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler getiriyor. Ekonomik adımlar ve kamu yönetimine dair kararlar da dikkat çekerken, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen başlıklar öne çıkıyor.Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİK

          –– Necmettin Erbakan Üniversitesi Yerel Yönetim, Çevre ve Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          TEBLİĞLER

          –– Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2025/7)

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2021/60, K: 2024/200 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/85, K: 2024/229 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/164, K: 2025/13 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/39903 Başvuru Numaralı Kararı

          DANIŞTAY KARARI

          –– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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