Resmi Gazete’nin 26 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler getiriyor. Ekonomik adımlar ve kamu yönetimine dair kararlar da dikkat çekerken, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen başlıklar öne çıkıyor.Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...