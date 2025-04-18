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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 18 Nisan 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı: İşte 18 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 18 Nisan Cuma günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 18 Nisan 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 00:39 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:39
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          18 Nisan Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra Cumhurbaşkanı kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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          18 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9741)

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9742)

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          –– Manastır-Esenköy RES Elektrik Üretim Tesisisin Yapımı Amacıyla Yalova İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9743)

          –– Besa-1 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Kırıkkale İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9744)

          –– Karaçoban DGES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Erzurum İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9745)

          –– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9746)

          –– A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Adının Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9747)

          YÖNETMELİKLER

          –– Rekabet Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 9748)

          –– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          TEBLİĞLER

          –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/13)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          –– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          –– Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          YARGI BÖLÜMÜ

          DANIŞTAY KARARI

          –– Danıştay Onüçüncü Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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