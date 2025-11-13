13 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1477 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,7 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10556)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10557)

–– Erzurum İli, Uzundere İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tortum Gölü ve Şelalesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10558)

–– Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10559)

–– İzmir İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10560)

–– İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray (Atik Mustafa Paşa) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın 3/4/2006 Tarihli ve 2006/10299 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan İstanbul İli Kent Merkezinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Karar Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10561)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Boğaziçi Uçaksavar Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10562)

–– Pozantı İlçesi Doğal Gaz Bozu Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10563)

–– Doğal Gaz Dağıtım Faaliyetleri İçin İhtiyaç Duyulan CNG/LNG Tesis Alanı Yapımı Amacıyla Sivas İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgisi Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10564)

YÖNETMELİKLER

–– Maden İzinleri Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 10565)

–– Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10566)

–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10567)

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:9)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/15, K: 2025/16)

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/16, K: 2025/18)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri