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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler?

        Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 3 Mayıs 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 3 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 00:17 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:17
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        • 1

          Yasama süreçlerinin en önemli adımlarından biri olan Resmi Gazete, 3 Mayıs 2025 tarihli sayısıyla kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Adalet, ticaret ve eğitim başlıklarında yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor. Peki, 3 Mayıs Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

          –– 2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9790)

          CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

          –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

          YÖNETMELİKLER

          –– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9789)

          –– Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/11)

          –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/12)

          KURUL KARARLARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2025 Tarihli ve 13487 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2025 Tarihli ve 13488 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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