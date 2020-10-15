DHA

Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonuyla kaydedildi. Dün akşam yaşanan olayda, elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.

DHA'nın haberine göre, E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın telefonuyla görüntüleri kaydetmesi üzerine ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.