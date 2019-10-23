23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ocak 2019 yılında vizyona giren Replikalar filminin başrolünde Keanu Reeves yer alıyor. Türkiye'de sadece 6 hafta boyunca vizyonda kalan film 72.407 seyirci tarafından izlendi ve 1.067.415,06 TL hasılat elde etti. İşte Replikalar filmi oyuncuları ve konusu...
REPLİKALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır...
Bilim kurgu sinemasının temel taşlarından olan Matrix, aksiyon filmi Hız Tuzağı ve özgürlüğü iliklerinize kadar hissettiren Kırılma Noktası gibi yapımlarla akıllara kazınan, son yıllarda ise şık aksiyon John Wick serisi ile sinemalarımızda arz-ı endam eden başarılı oyuncu Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı “Hain” filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff oturuyor.
REPLİKALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Replikalar filminin başrollerinde Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emjay Anthony, Aria Lyric Leabu, Emily Alyn Lind, John Ortiz, Nyasha Hatendi, Amber Rivera, Sunshine Logrono, Jeffrey Holsman, Omar Cruze Soto yer alıyor.
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