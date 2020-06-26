Rehberler ve sanatçılar, turistleri Efes Antik Kenti'ne davet etmek için video çekti

AA

Profesyonel rehberler, İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü ve Solisti Oğuz Çimen ile İtalya'da yaşayan Türk opera sanatçısı ve gitarist Cüneyt Ünsal'ın katılımıyla Efes Ören Yeri'nde farklı dillerde video çekimleri gerçekleştirdi.

Oğuz Çimen ile Cüneyt Ünsal, ören yerinin Odeon ve Celsus Kütüphanesi noktalarında dünyaca ünlü İtalyan, Rus eserleri ile Türkçe "Memleketim" ve "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" adlı şarkıları seslendirdi.

Rehberler de alkışlarla sanatçıların şarkılarına eşlik etti.

- Rehberlerin dünyaya "unutmayın" çağrısı

İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) Başkanı Macit Şaşzade, AA muhabirine, koronavirüs salgını sonrası turizmi canlandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı turiste "Ege'yi unutmayın" mesajı verdiklerini belirten Şaşzade, şöyle konuştu:

"Efes'in üst kapısından başlayarak antik kenti gezdik ve son olarak muhteşem kütüphanenin önünde bir şarkı söyledik. 'Yeniden hoş geldiniz' mesajı verdik. Bu bölgenin güvenilir olduğu imajını yeniledik. Hazırladığımız videoyu tüm dünyaya gönderecek ve çağrımızı ileteceğiz."

Şaşzade, ilk hedeflerinin Avrupa ülkeleri olduğunu, özellikle Yunanistan'dan çok sayıda turistin Türkiye'ye gelmeye hazırlandığını ifade etti.

Macit Şaşzade, koronavirüs önlemleri konusunda online eğitim aldıklarını ve misafirlerini kontrollü ağırlayacaklarını vurguladı.

Sanatçı Oğuz Çimen de Türkiye'nin tanıtımına İzmir Devlet Opera ve Balesi olarak destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.