Regl (Adet) şişkinliğine ne iyi gelir?

Regl; kadınlarda ayda bir gebelik olmadığı takdirde oluşan damar ve dokuların kan ile vajina yolunda dışarı atılması dönemidir. Kişiden kişiye değişiklikler gösteren adet dönemi sağlıklı olan her kadında 28. Günde bir olarak devam etmektedir. Bazı zamanlarda ise; mevsimsel değişimler ve aşırı stresten dolayı 21-35 günde bir olabilmektedir.

Adet görmenin başlamasına yakın günlerde kişilerde ağrılar ve şişlikler görülmektedir. Bazı kişiler meydana gelen belirtiler hafif bir şekilde atlatılırken, bazı kişileri ise yataktan çıkamayacak hale getirebilmektedir. Genellikle adet öncesi belirtileri; kişilerde ani değişen ruh halleri, öfkeli ve alıngan duygu durumları, ödemden dolayı meydana gelen şişlikler, karın ve bel ağrıları, göğüslerde şişlik ve hassasiyet, sivilce oluşumlar, tatlı tüketme isteği ve halsizlik şeklinde görülebilmektedir.

Adet öncesinde vücutta su tutulmasından dolayı meydana gelen şişlikler kişiyi oldukça rahatsız edebilmektedir. Bu gibi durumlarda evde bazı önlemler alarak bu şişkinlikleri azaltmak ve engellemek mümkün olabilmektedir. Alınacak önlemler;

Adet Şişkinliğine Ne İyi Gelir?

Tuz tüketiminin kısıtlanması ; vücutta suyun tutulmasına neden olduğundan dolayı ödem oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden adet döneminden 1 hafta önce tuzun kısıtlanması en iyi seçenektir.

; vücutta suyun tutulmasına neden olduğundan dolayı ödem oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden adet döneminden 1 hafta önce tuzun kısıtlanması en iyi seçenektir. Egzersiz yapın ; düzenli olarak yapılan egzersizler kasları rahatlandığından dolayı ağrılara iyi gelmektedir.

; düzenli olarak yapılan egzersizler kasları rahatlandığından dolayı ağrılara iyi gelmektedir. Az ve sık yemek yiyin; öğünlerini az tutarak sık yiyin ve mutlaka bol sebze ve tahıllı gıdalar tüketmeye çalışın.

Eğer bu şekilde alınan önlemler yeterli olmazsa, doktorunuza görünerek; ödem için önerdiği idrar söktürücü ilaçları kullanabilirsiniz. Kesinlikle bilinçsizce idrar söktürücü ilaçlar kullanmayın. Aşırı dozda ve bilinçsiz kullanılan bu ilaçlar ileride yaşanabilecek böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir.