Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç ayların habercisi Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe bugün idrak edilecek. Bu mübarek gecede, camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak, bol bol dua edilecek, namazlar kılınacak. Regaip Kandili anlamı ve önemini vurgulayan Kandil mesajları arayanlar ise doğru yerdeler. Regaip Kandili mesajları 2025 seçenekleri ile sevdiklerinize ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi gönderebilirsiniz. Resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri haberturk.com.'da! İşte en güzel, resimli Regaib Kandili mesajları galerisi.

Regaip Kandili Mesajları Ve Sözleri 2025

Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe (bugün) idrak ediliyor. Üç ayların habercisi ve yılın ilk kandili olan Regaip gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajları haberturk.com'da yer alıyor. İşte, 2025 Regaip Kandili mesajları ve sözleri;