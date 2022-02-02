Regaip doğru yazılışı: TDK'ya göre Regaip nasıl yazılır, ne demek? Regayip mi Regaip mi, Regaib mi?

İslam dininde Hz. Muhammed'in ana rahmine düştüğü kabul edilen recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Gecesi ya da Regip Kandili bu sene 3 şubat gecesi idrak edilecek. Tanıdıklarının Regaip Kandilini kutlamak isteyen vatandaşlarımız Regaip kelimesinin doğru yazılışını araştırıyor. İşte Regaip doğru yazılışı...

REGAİP NASIL YAZILIR?

Regaip kelimesi Türk Dil Kurumu TDK'ya göre 'Regaip' şeklinde yazılmaktadır. Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş bir sözcük olan Regaip Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ise Regaib şeklinde yazılmaktadır.

REGAİP NE DEMEK?

Regaip kelime anlamı açısından farklı şekillerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

- Bir şey istemek,

- Bir şey arzulamak,

- Meyletmek,

- Bir durumu elde etmek için çaba göstermek,

Bu gibi anlamları üzerinden Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş bir sözcüktür. Tek başına Türkçe içerisinde çok sık kullanılan bir kelime olarak öne çıkmıyor.

REGAİB KELİMESİNİN ANLAMLARI

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.