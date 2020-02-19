Reflüye yaklaşımda değişilikler!

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Midenin asitli suyunun yemek borusuna doğru yukarı çıkması ve olmaması gereken yerde bulunmasına bağlı soruna reflü adı veriliyor. Bu sorunda yer değiştiren aside bağlı şikayetler ortaya çıkıyor. Tedavisi beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ya da ilaçlar ile gerçekleşmezse cerrahi uygulanıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre son dönemde sık görülen bir sağlık sorunu olan reflüye yaklaşımda farklılıklar var. Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check – up Ünitesi Direktörü Uzm. Dr. Metin Okucu, “Reflüsü olan kişide ilk yapılan yemek ve besin alışkanlıklarını değiştirmek iken son araştırma ve kanıtlar herkese verilen bazı önerilerin gereksiz hatta yanlış olduğuna işaret ediyor” diyor. Peki nedir reflüde meydana gelen yeni yaklaşımlar. Önce yeme içme tavsiyeleriyle başlayalım.

DOKUNUYORSA YEMEYİN DOKUNMUYORSA SERBEST

Reflüsü olanlarda besin tavsiyeleri gözden geçirildiğinde reflüyü şiddetlendirdiği fark edilen bir gıda türünden uzak durmanın doğru olduğu, buna karşın genel geçer, herkese verilen standart önerilere itibar etmenin geçmişte kaldığı belirtiliyor. Bu şu demek; Kahve, çikolata, pizza, acı ve baharatlı gıdaları denemeden ya da zararını görmeden kesmeniz doğru değil. Eğer dokunuyorsa yemeyin, yoksa serbestçe tüketin. Aynı şeyin sigara hatta alkol için bile geçerli olduğuna dikkat çekiliyor. Sigara ve alkolü kesmenin reflüye pek yararı bulunmasa da bir gerçeği unutmamak gerekiyor. Alkolün tek bir kadehi ve sigaranın tek bir adeti bile zararlı. Bunlar kalp krizi, felç ve kanser ile daha birçok hastalık riskini artırdığı için her ikisinden de uzak durmak gerekiyor.

REFLÜNÜN SEBEP OLDUĞU GARİP ŞİKAYETLER

Bir kaç hatırlatma daha yapalım. Reflü ile ilgili en yaygın şikayetler; Ekşime,yanma, ağza asit gelmesi ve geğirme olarak sıralanıyor. Reflü bunların yanı sıra çok bilinmeyen ve garip olarak nitelenebilecek başka bazı şikayetler de yapabiliyor. Bunlar da; öksürük, hapşırık, ses kısılması, boğazda ağrı ve yanma, kalp krizi ile karıştırılan göğüs ağrısı olarak ortaya çıkıyor. Bazı kişilerde çene eklemi hastalıkları, uykuda diş sıkma ve gıcırdatma sonucunda dişlerin bozulması da reflünün bize verdiği zararlar arasında bulunuyor.

REFLÜ İLACINI ANİDEN BIRAKMAK MI?

Peki reflü ilaçlarını aniden kesmek doğru mu? Reflü için ilaç kullananların ilacı kesmek istemeleri halinde yapmaları gereken şey ne? Uzm. Dr. Metin Okucu, reflü ilaçlarının aniden kesilemeyeceğini, bunun şikayetlerde artışa neden olacağını söylüyor ve “İlacı kesebilmek için ilk adım dozu yarıya indirerek kullanıma her gün düzenli olarak devam etmektir” diyor. (40 mg alan kişinin bunu 20 mg’a indirmesi gibi) Bu yapıldıktan iki hafta sonra gün aşırı almaya başlayıp 2 hafta daha böyle devam edilmesi, sonra 3 günde bir almaya başlanması öneriliyor. Bundan iki hafta sonra ise ilacı bırakıp durumunuzu düzenli takip etmeniz gerekiyor.

REFLÜ KANSER YAPAR MI?

Sık sorulan “Reflü kanser yapar mı” sorusuna yanıt ise reflünün ender olarak yemek borusu kanserine neden olabileceği şeklinde geliyor. Bu nedenle düzenli aralıklarla bir gastroenteroloji uzmanının takibinde olunması kanser riskini çok önceden ortaya çıkartıp tamamen önüne geçmeyi mümkün kılıyor.

Kaynak: Besinler ile ilgili bölüm, Stanford Üniversitesi, ABD

Kanser ile ilgili bölüm, Amerikan Gastroenteroloji Cemiyeti