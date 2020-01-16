Reflü, dünyada en fazla görülen mide rahatsızlıklarının başında geliyor. Halk arasında mide reflüsü olarak bilinen Gastro Özofageal Reflü hastalığı (GÖRH),genel tabirle mide asidinin ve yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçma durumudur.

Genellikle asit, bazen safra ve pankreas sıvısından oluşan mide içeriği yemek borusuna geri kaçabiliyor ve içeriğin burada uzun süre yemek borusu ile teması, yemek borusunun kendini koruma özelliğini yitirmesine neden olabiliyor. Bunun sonucunda da reflü hastalığı oluşuyor.

Bir hayli yaygın olan bu hastalık, genellikle midede ağrı ile birlikte boğaz ve göğüs kemiği arkasında yanma hissi olarak görülebiliyor. Reflü hastalığının oluşmasında ise, yanlış beslenme, aşırı stres ve kötü yaşam koşulları büyük rol oynuyor.

REFLÜ NEDEN OLUR?

Yağ oranı fazla besinler mideyi geç terk ettiği için reflüyü artırır. Özellikle fast food gıdalar, krema, margarin ve bu yağlardan hazırlanmış soslar besin listesinden çıkarılmalıdır. Soğan, domates, baharat ve turunçgil gibi besinler aşırı tüketimine dikkat edilmelidir. Kahve, demli çay, kola, gazoz, soda ve alkollü içeceklerin tüketiminden de kaçınılmalıdır.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Göğsün ön tarafında, midenin üst bölümüne karşılık gelen bölgede yanma, ekşime ile boğazda yanma hissi

- Ağza acı su gelmesi

- Geğirti

- Ses kısıklığı

- Boğazda dolgunluk ve gıcık hissi

- Ağız kokusu

- Geçmeyen öksürük

- Yutma güçlüğü ve yutarken yiyeceklerin takılma hissi

- Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım tekrarlayan astım nöbetleri

- Tedavi edilemeyen larenjit ve farenjit

- Kansızlık

REFLÜYE NE İYİ GELİR, TEDAVİSİ NASILDIR?

- Yemek sırasında içecekler sınırlandırılmalı, daha çok öğün aralarında tüketilmelidir.

- Alkol kullanımından kaçınılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır.

- Besinler bütün olarak yutulmamalı, ağızda iyice çiğnenmelidir.

- Reflü hastaları sakız çiğnemekten kaçınmalıdır. Çünkü sakız, yutulan hava miktarını artırır ve bu da gaz ile birlikte reflü şikayetlerine yol açabilir.

- Yemek sırasında ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturulmalıdır.

- Uyumadan en az 2-3 saat önce su dışında herhangi bir besin veya içecek tüketilmemelidir.

- Öğünlerdeki porsiyonlar sabahtan akşama doğru azaltılmalıdır.

- Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, karbonatlı içecekler, domates suyu, kahve ve çay sınırlandırılmalıdır.

- Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze sıkılmış suları tüketilmemelidir.

- Sigara reflü şikayetlerini artırır. Sigara kullanılmamalıdır.