Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün salgınından en çok etkilenen Avrupa'da ülkesi İtalya'da 29 Mart'ta milletvekili sayısını belirlemek için yapılacak olan referandumun koronavirüs sebebiyle iptal edildiği duyuruldu. Referandumun ne zaman gerçekleşeceğinin ise henüz belli olmadığı belirtildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Ülkede, patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölü sayısı, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.

EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Başbakan Giuseppe Conte ile başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıklamıştı.