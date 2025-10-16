İsrail Refah Sınır Kapısı'nı ne zaman açacak, neden hâlâ açılmadı?
Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan temel kapısı olmasına rağmen, 10 Ekim'de sağlanan ateşkese rağmen hâlâ açılmadı. İsrail, kapının açılmamasını Hamas'ın elindeki ölü İsrailli esir cenazelerinin teslimindeki gecikmeye ve "lojistik sebeplere" bağladı. Peki, Refah Sınır Kapısı ne zaman açılacak?
Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, 10 Ekim’deki ateşkese rağmen hâlâ açılmadı. İsrail, kapının açılmamasını Hamas’ın elinde bulunan ölü İsrailli esir cenazelerinin tesliminin gecikmesine ve “lojistik sebepler”e bağladı. İsrail ordusu, yardımların Refah’tan değil, Kerem Şalon Sınır Kapısı’ndan geçtiğini belirtti. Peki, Refah Sınır Kapısı'nda son durum nedir, ne zaman açılacak?
TÜM DÜNYANIN GÖZÜ REFAH SINIR KAPISINDA!
İki yıl boyunca İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından Gazze'ye yardım girişleri başladı. Ancak abluka altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı halen açılmadı.
REFAH SINIR KAPISI NEDEN AÇILMADI?
İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Refah'ın dün açılma ihtimalinin olduğu ifade edilmişti. Yine İsrail basınında dün yer alan haberlerde de Refah Sınır Kapısı'nın "lojistik sebeplerle" açılmayacağı ifade edildi.
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.
REFAH SINIR KAPISI NE ZAMAN AÇILACAK?
İsrail basınına konuşan bir kaynak, Refah Sınır Kapısı'nın 16 Ekim bugün de kapalı kalmasının beklendiği söyledi ve açılış tarihine ilişkin bilgi vermedi.
İsrail ordu ajansı Cogat, Refah Sınır Kapısı'nın henüz açılmayacağını ve açılma tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirdi. İnsani yardım geçişlerinin Refah'tan geçmeyeceğini vurgulayan Cogat, yardımların Kerem Şalon Sınır Kapısı'ndan geçişinin sürdüğünü belirtti.
REFAH SINIR KAPISI'NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Refah Sınır Kapısını hala açmadı. Gazzeye insani yardım taşıyan tırlar, Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısında bekleyişini sürdürüyor. Yardım tırlarından bazıları, Refah Sınır Kapısından tampon bölgeye geçiş yaptığı görüldü.