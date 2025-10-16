REFAH SINIR KAPISI NE ZAMAN AÇILACAK?

İsrail basınına konuşan bir kaynak, Refah Sınır Kapısı'nın 16 Ekim bugün de kapalı kalmasının beklendiği söyledi ve açılış tarihine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordu ajansı Cogat, Refah Sınır Kapısı'nın henüz açılmayacağını ve açılma tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirdi. İnsani yardım geçişlerinin Refah'tan geçmeyeceğini vurgulayan Cogat, yardımların Kerem Şalon Sınır Kapısı'ndan geçişinin sürdüğünü belirtti.