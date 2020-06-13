"ONU HEMEN KOVDUM"

Reese Witherspoon, şu ifadeleri kullandı:

Asla unutmam, "Para biriktirmeye başlamalısın" diyen bir finansal danışmanım vardı. 37 yaşındaydım. "Hemen şimdi para biriktirmeye başlamalısın çünkü 40’lu yaşlarında daha az para kazanacaksın. Pek bir kariyerin de olmayacak" dedi. Beni paniğe sokmuştu. Onu hemen kovdum.