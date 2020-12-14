Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Senaristliğinde ve başrolünde yer alan Recep İvedik 3 filminde can sıkıntısından kurtulmak isteyen Recep İvedik'in başından geçen maceralar konu alınıyor.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.



RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Şahan Gökbakar:Recep İvedik

Zeynep Çamcı: Zeynep

Sevim Yatlılar

Mehmet Yumurtacı: Bakkal Salih

Volkan Cal: Muhabir

Deniz Bozkurt

Murat Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut

Oktay Dener: Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar: Karate Hocası

Mehmet Önder: Tiyatro Oyuncusu

Dilara Yüzer: Maria

Aslı Nişancı: Katrin

Turgut Tunçalp: Paintball Hakemi

Fatma Edizer

Başar Doğusoy

Bekir Tosun Psikolog

Burak Haktanır: Osman Korsan Cd Satıcısı