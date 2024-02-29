Rebecca Ferguson: Aptal bir rol arkadaşıyla çalıştım

"HUGH JACKMAN VEYA TOM CRUISE DEĞİL"

İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson; kendisine; "Sen kendine oyuncu mu diyorsun? Bu ne böyle?" diye bağıran bir oyuncu ile çalıştığını söyledi.

Rebecca Ferguson; "Bir filmde gerçekten aptal bir rol arkadaşıyla çalıştım. Kim olduğu önemli değil. Bunu ele vermemeye çalışacağım" dedi. Ferguson, ayrıca bu kişinin 'Muhteşem Showman' ya da 'Görevimiz Tehlike'dek rol arkadaşları Hugh Jackman veya Tom Cruise olmadığını açıkladı.