Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Ovideo: 1 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU (Barcelona ikinci yarı geri döndü) - Futbol Haberleri

        Real Ovideo: 1 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 6. hafta kapanış maçında Barcelona deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Katalan devi, mücadeleyi 3-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 00:34 Güncelleme: 26.09.2025 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona ikinci yarı geri döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya La Liga 6. hafta maçında Real Oviedo sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleyi Katalan devi 3-1 kazandı.

        Oviedo, 33. dakikada Alberto Reina ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona 56'da Eric Garcia, 70'te Robert Lewandowski ve 88'de Ronald Araujo ile maçı 3-1 kazandı.

        Bu sonucun ardından Barcelona 16 puana yükseldi ve lider Real Madrid'i takibini sürdürdü. Oviedo ise 3 puanda kaldı.

        Ligin sonraki haftasında Oviedo, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Barcelona ise sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa