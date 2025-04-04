Real Madrid- Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Arda Güler'in Valencia maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Real Madrid- Valencia maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
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La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen eflatun-beyazlılar, evinde galip gelmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid- Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Madrid- Valencia maçı hakkında detaylar...
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REAL MADRİD- VALENCİA MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Valencia maçı 5 Nisan Cumartesi (yarın) 17.15'te oynanacak.
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REAL MADRİD- VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak mücadele S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler son dönemde oynanan maçlarda çok fazla forma şansı bulamıyor.
Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, son olarak Real Socieadad ile oynanan Kral Kupası maçında Arda Güler'i 105. dakikada oyuna dahil etti. Oyuna girdikten sonra korner atışı kullanan Arda Güler Rüdiger'in kafa golü atmasıyla 1 asist yapmış oldıu.
Güler'in yarın oynanacak mücadeleye de yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Gonzalez, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Camavinga, Rodyrgo, Bellingham, Vinicius, Mbappe
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VALENCİA MUHTEMEL 11
Mamardashvili, Aarons, Tarrega, Mosquera, Vazquez, Javi Guerra, Barrenechea, Perez, Almeida, Lopez, Sadiq
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