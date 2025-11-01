Habertürk
        Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Real Madrid, ligin 11. haftasında sahasında Valencia ile karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde ''Arda Güler ilk 11'de mi'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan İspanyol devi, 27 puanla ilk sırada yer alıyor. Valencia ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Valencia maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

        Giriş: 01.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:57
        • 1

          İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Valencia'yı konuk ediyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak üst üste 4. galibiyetini almak ve Barcelona ile puan farkını açmak istiyor. 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Valencia ise sürpriz arayacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Real Madrid - Valencia maçı canlı yayın bilgilerini araştırılıyor. Muhtemel 11’lerin yanı sıra milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

        • 2

          REAL MADRİD - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Real Madrid - Valencia maçı, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

        • 3

          REAL MADRİD - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

          Milli futbolcumuz Arda Güler’in son haftalardaki formu dikkat çekerken, teknik direktör Xabi Alonso’nun genç yıldızı ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr., Mbappe.

          Valencia: Agirrezabala, Otorbi, Tarrega, Copete, Gaya, Rioja, Santamaria, Guerra, Vazquez, Lopez, Danjuma.

        • 6

          REAL MADRİD - VALENCIA MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
