İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Valencia'yı konuk ediyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak üst üste 4. galibiyetini almak ve Barcelona ile puan farkını açmak istiyor. 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Valencia ise sürpriz arayacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Real Madrid - Valencia maçı canlı yayın bilgilerini araştırılıyor. Muhtemel 11’lerin yanı sıra milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?