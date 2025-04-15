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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid tarihi galibiyet istiyor - Futbol Haberleri

        Real Madrid tarihi galibiyet istiyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e karşı deplasmanda 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında tur için farklı skor arayan Real Madrid, tarihi bir galibiyet için yarın sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:36
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        Real Madrid tarihi galibiyet istiyor
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        Arsenal maçı öncesinde son antrenmanını yapan Real Madrid'de basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Real Madrid geriden gelerek turu geçmek için tüm kaynaklara sahip. Bu kalitede futbolcuları, tarihi, taraftarı var." dedi.

        "Futbolda sihir olmaz" diyen Ancelotti, gerçekçi olduklarını, rakibe baskı yapan, kontrolü elinde tutan bir futbol oynamak istediklerini anlatarak şöyle konuştu:

        "Gösterişli bir futboldan çok etkili bir futbol oynamak istiyoruz. Sahadaki futbolcu net bir şekilde ne yapacağını bilmeli. Bunu bilen futbolcu en iyi kişisel verimini verir. Takım olarak en iyiyi vereceğimizden eminim ama bu sonuca yansır mı, tabii ki göreceğiz."

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        İtalyan teknik adam, turu geçmek için en üst düzeyde oyun oynamaları ve hata yapmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Aklımızla, yüreğimizle oynamalıyız. Psikolojik düşünce olarak iyi durumdayız. Her şeyin tam işlemesi gerekir." dedi.

        Real Madrid'deki geleceği zaman zaman tartışılan Ancelotti, "Arsenal maçının sonucu geleceğini değiştirir mi?" sorusuna ise "Sanmıyorum." diye yanıt verdi.

        BELLINGHAM GERİ DÖNÜŞE İNANIYOR

        Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham da deplasmanda 3-0 yenildikleri maçtan sonra otobüse bindikleri andan itibaren "geri dönüşe inandıklarını" ifade ederek, "Geri dönüş sözünü muhtemelen milyonlarca kez duydum. Bununla ilgili çok sayıda video izledim. Bunlar bizi çok motive ediyor. Real Madrid için özel bir gece ve geri dönüş Bernabeu'daki insanların aşina olduğu bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

        Herkesin turu geçecek skoru almaya inandığını birçok kez dile getiren Bellingham, Real Madrid'in son olarak iki farklı galibiyetini iki ay önce almış olmasının yarınki maç için bir önem taşımadığını, ellerindeki bu son fırsatı değerlendirmek için hazır olduklarını söyledi.

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        İngiliz futbolcu, "Bernabeu'da büyülü Şampiyonlar Ligi geceleri yaşandı, bir şansımız olduğuna ve işleri çok daha iyi yapabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonlar Ligi'ni 15 kez alarak bu organizasyonda en başarılı takım konumunda bulunan son şampiyon Real Madrid, tarihinde birçok defa geri dönüşler yaşadı.

        Son olarak geçen yıl, Bayern Münih'e karşı oynadıkları yarı finalde ilk maçta 2-2 berabere kalan Real Madrid, 8 Mayıs 2024'te Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan rövanşta 1-0 yenik duruma düşse de 88 ve 91. dakikalarda Joselu'nun golleriyle adını finale yazdırmıştı.

        Real Madrid'in, 2022'deki Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Paris Saint Germain, çeyrek finalde Chelsea ve yarı finalde Manchester City karşısında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı rövanş maçlarındaki geri dönüşlerle turu geçmesi halen hafızalardaki yerini koruyor.

        Real Madrid-Arsenal maçı Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın TSİ 22.00'da oynanacak.

        Eflatun beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler'in yedek beklemesi, Ancelotti'nin ise şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

        Arsenal'in ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.

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